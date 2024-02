Saiba onde e como curtir o Carnaval em Rio Branco; veja dicas no Giro Cultural do ContilNet

O Carnaval chegou! Para uns, é a chance de sair fantasiado, todo brilhante e espalhafatoso na rua, para outros um feriadão para ver filme e série, a melhor época do ano chegou e com ela mais um giro cultural do ContilNet para você.

Uma coisa que Rio Branco não fica devendo é em opções de onde ir nesse feriadão de carnaval. Com iniciativas públicas como o “Carnaval Cultural” e o “Rio Branco Folia”, além de festas temáticas da data na Moon Club, Confraria, Tardezinha, entre outras casas de festas da cidade. Esse feriadão promete.

Vale citar também, os bloquinhos que estarão saindo pela cidade, como o bloco da Marujada, o Bloco 6 é D +, entre outras oportunidades de festas de rua que pipocarão durante o carnaval.

Então, prepare sua dancinha, seu abadá e seu glitter e confira essa seleção de eventos que atendem a diversos gostos, garantindo que todos possam desfrutar de um fim de semana repleto de diversão e entretenimento em Rio Branco.

Vem aí o Carnaval de Rio Branco na Praça da Revolução! Junte-se a nós para celebrar essa festa cheia de alegria e tradição. Marque na agenda e venha foliar conosco! A partir das 18h da sexta-feira (09). Com a atração nacional, Wanderley Andrade!

Para promover entretenimento e o aquecimento da economia local, o governo do Acre irá realizar o Carnaval da Família, do dia 9 ao dia 13 de fevereiro, das 18h à 1h. Dentre as atrações da festividade está confirmada a participação dos artistas da cultura popular tradicional, que tocarão no domingo de Carnaval. O evento será na Gameleira e contará com 12 bandas locais.

Vem aí o Carnaval dos Idosos! Hora de espalhar felicidade e aproveitar os momentos dessa festa que será inesquecível. As atrações já estão confirmadas e a folia vai ser do jeito que essa turma gosta. Rei e Rainha serão coroados domingo (11) às 16h! Na terça (13), é no baile dos idosos que vamos encantar e celebrar a vida com alegria.

Prepara-se! Vem aí o “CARNAVRAU” do Tardezinha! Programação completa para curtir com muita música boa, comida e bebida dos dias 09 a 13 de fevereiro. Com atrações variadas e com grandes nomes como Sandra Melo, Los Padres, Levada do Gueto e mais, todos os dias de carnaval contarão com uma grande estrutura no Tardezinha.

No Sesc Rio Branco, duas comemorações, a primeira, na sexta (09) às 17h, o “Carnaval 60+”, com atração de Forró Pegada Prime. Já no domingo (11), teremos o Desfile Infantil de Fantasia a partir das 10h da manhã.

Se preparem! O CARNAVAL do Coé Lounge está chegando com tudo! Uma programação completa para aproveitar ao máximo, com muita música, comida deliciosa e bebida gelada, de 09 a 13 de fevereiro.

Bloquinho da Elite, o momento ideal para curtir um sertanejinho na melhor conveniência da cidade! A Elite Conveniência está preparada para receber você e suas amigas para uma sexta-feira repleta de animação. Começa às 19h com Jhon Ferraz. Na Av. Nações Unidas, 23 – Bosque. Venha fazer parte desse agito!

Reparem, meus senhores e senhoras, neste sábado (10), a partir das 16h, acontece o Baile “O Clube da Marujada”, com uma programação que reúne o que há de melhor na cultura popular acreana! Após as apresentações, segue-se a programação com o DJ Guinomo, que traz um repertório no clima de carnaval. “Do Norte até o Sul, do Rio Grande ao Pará, no mundo não há senhores, o marujo é rei do mar”.

Se liga na programação do Carnavral da Moon Club. Sexta (09) tem “Vermelho e Preto” e sábado (10) tem Baile de Máscaras. Decoração carnavalesca, música boa, bebidas premiums, iluminação futurista, ambiente geladinho e muita gente bonita, você só encontra na MoonClub! Vamos pular, brincar e se divertir no Carnaval da melhor!

Sexta do modão, moçada! É o dia de reunir os amigos, saborear uma cerveja geladinha e curtir uma moda de viola no Fogo Caipira Restaurante.

Venha curtir uma noite de carnaval diferente e cheia de energia! O Bloquinho Autoral chega nesta sexta-feira (09), a partir das 20H, no Studio Beer, com 8 bandas de Rock Autoral Acreanas que vão fazer todo mundo se divertir! Será uma verdadeira celebração do rock autoral do nosso estado! E o melhor de tudo: a entrada é grátis! É isso mesmo, um evento de qualidade, com bandas incríveis e totalmente gratuito. Não dá para perder essa oportunidade!

Folia no “Rock no Carnaval” na Confraria com entrada livre! Na sexta (09), tem a banda Zero68 e no sábado (10), a banda Three Sounds, não dá pra perder, né?

Sextou, bebê! Chama todo mundo e vem com a gente tomar aquela gelada e curtir um som ao vivo no Bar Municipal em grande estilo!