Santa Cruz começa preparação visando o Campeonato Estadual Sub-20

Com um elenco formado por 15 jogadores, o elenco do Santa Cruz iniciou na segunda, 19, os treinos para a disputa do Campeonato Estadual sub-20, competição programada para começar em maio.

O objetivo da diretoria da Capivara é conquistar o título e disputar a Copa São Paulo em 2025.

Atletas emprestados

O lateral Esquerda e os atacantes Fernandinho e Willian emprestados ao Andirá para disputa do Estadual, profissional, voltam ao Santa Cruz após a competição. Os três jogadores são considerados peças importantes na montagem da equipe.

Parte física

A primeira fase da preparação do Santinha será dedicada à parte física sob o comando do professor Arnaldo Moreira.

“Começamos o trabalho e é fundamental muita dedicação. Nossa preparação será longa, mas teremos o tempo ideal para colocar os atletas na melhor forma”, afirmou Arnaldo Moreira.

Cristiano será o treinador

A direção do Santa Cruz definiu o professor Cristiano Menezes como comandante da equipe Sub-20. O treinador foi contratado no início da temporada para dirigir o Sub-11 e 13, mas ocorreu uma mudança no planejamento.