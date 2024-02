Sesacre vai realizar webpalestra sobre pacientes com dores articulares; veja a data

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), atráves do Núcleo de Telessaúde, promoverá no dia 28 de fevereiro uma webpalestra para profissionais da área da saúde. O evento, intitulado “Avaliação Primária dos Pacientes com Dores Articulares”, será conduzido pela Reumatologista Dra. Talita Ribeiro.

Com o intuito de disseminar conhecimento e promover a capacitação contínua dos profissionais de saúde, a webpalestra será transmitida online pelo canal do YouTube do Telessaúde Acre. O acesso estará disponível no link: TelessaudeAcre.

Durante a palestra, Dra. Talita Ribeiro abordará importantes aspectos relacionados à avaliação primária de pacientes que sofrem com dores articulares, fornecendo informações e estratégias práticas para o diagnóstico e tratamento eficazes dessas condições.

Confira: