Valdemar manda afastar Darci do PL ao saber que ele matou Chico Mendes

O presidente do PL Valdemar da Costa Neto ordenou o afastamento imediato de Darci, presidente municipal da sigla no interior do Pará, após descobrir sua ligação com o assassinato do ativista ambiental Chico Mendes. A decisão foi encaminhada para o presidente do PL do Pará, o deputado federal Éder Mauro (PL-PA).

O presidente nacional do PL destacou que não tinha conhecimento sobre o envolvimento de Darci Alves na morte do ambientalista e seringueiro Chico Mendes, assassinado em dezembro de 1988.

“Recomendei ao presidente da estadual do PL do Pará, deputado Éder Mauro, a imediata destituição de Derci Alves Pereira do cargo, conhecido atualmente como Pastor Daniel”, afirmou Valdemar Costa Neto.

“Gostaria de esclarecer que não tinha conhecimento de que Darci Alves Pereira, que assumiu recentemente a presidência do PL de Medicilândia, no interior do Pará, é o mesmo indivíduo acusado do ass4ss1nato do ambientalista Chico Mendes. Agradeço à imprensa por trazer ao nosso conhecimento esse importante fato”, completa a nota.

Darci Alves assumiu a presidência do PL de Medicilândia durante evento na Câmara de Vereadores da cidade em 26 de janeiro. Atualmente, Darci se apresenta como Pastor Daniel. Nas redes sociais, o ass4ss1no do ambientalista anunciou que será candidato a vereador de Medicilândia.