Escolha da Realeza agita primeira noite de Carnaval da Prefeitura; veja galeria de fotos

Na última sexta-feira, 9, a cidade de Rio Branco viveu momentos de pura alegria com a escolha da Realeza do Carnaval. O evento, realizado na Praça da Revolução, atraiu uma multidão que ansiosamente aguardava para ver quem seriam os representantes máximos da folia momesca.

A competição foi acirrada, com candidatos de todas as idades e bairros da cidade disputando os cobiçados títulos de Rei Momo, Rainha do Carnaval, Rainha Travesti. O júri, composto por personalidades locais e especialistas em Carnaval, teve a difícil tarefa de selecionar os vencedores entre tantos talentos e simpatia. Neste sábado, os jurados escolhem a Rainha Trans e a Rainha Gay do Carnaval 2024.

Veja as fotos do ContilNet: