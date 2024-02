Veja o momento de reabertura da Ponte Metálica de Rio Branco; VÍDEO E FOTOS

A Ponte Metálica foi reaberta nesta quarta-feira (28) após cinco meses de trabalho intenso de recuperação feito pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). A Ponte Metálica Juscelino Kubitschek sobre o Rio Acre já está liberada para a passagem de veículos.

A abertura aconteceu nesta quarta-feira, às 16h. A obra contou com um investimento de mais de R$ 3,5 milhões com recursos próprios do Estado.

Guimarães disse ainda que não há risco de perda do trabalho com a possível enchente do rio Acre. “Com a cheia do rio Acre, as equipes do Deracre seguem realizando uma ação de retirada de entulhos dos pilares das pontes sobre o rio, em Rio Branco”, finalizou.

