“Vício de atacar pessoas”, diz Rainha do Carnaval após sofrer ataques de ódio na web

A Rainha do Carnaval 2024, Karol Bombom de 23 anos, foi coroada após uma disputa emocionante na Praça da Revolução no Carnaval realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Karol este ano disputou o concurso pelo bloco carnavalesco acreano ‘Sem Limites’, pois o seu bloco original, a Sambase não disputou o concurso.

Após a emocionante vitória, a nova rainha do Carnaval pediu para falar um pouco e fez um desabafo no palco sobre os ataques que sofreu recentemente na web. Em seu discurso Karol relatou que tanto ela como as candidatas foram alvo dos ataques.

“Nesses últimos dias, não só eu como temos recebido muitas palavras de ódio. Muito julgamentos, coisas que não são de nosso merecimento, quem está aqui sabe qual o peso de estar aqui. Só queria dizer pra vocês que pra tá aqui, não tem esteriótipos, não tem corpo, não tem cor, não tem cabelo. Não só eu, mais todas as meninas estão aqui por amor. E eu acho que é isso que importa.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com a Rainha do Carnaval na tarde deste sábado (10). Em entrevista a esta coluna, Karol explicou o motivo do desabafo.

Karol relatou que após uma enquete ela e as demais candidatas foram vítimas de comentários infelizes.

“Não é somente eu, devido o concurso de Musa do Carnaval de 2024 no site do Ac24 horas onde foi divulgado o material das candidatas, é possível ver no Instagram diversos comentários infelizes de pessoas que muitas vezes nem compreendem do mundo carnavalesco, atacando não somente a mim, mas como também as outras meninas. E isso não me atingiu de forma que interferisse no meu desempenho, mas me deixou decepcionada pelo fato de ter o conhecimento da luta e da correria que é estar ali”, disse em entrevista ao ContilNet.

Questionada por este colunista como ele tem visto o comportamento das pessoas na internet ultimamente , a rainha falou que comentou que as pessoas estão viciadas em atacas as pessoas na internet. “As pessoas ainda tem em mente os estereótipos da sociedade. E hoje elas estão com o vício de atacar pessoas na internet.”

Quem é Karol Bombom?

Uma das musas do Carnaval de Rio Branco, Ana Karolinne dos Santos Albuquerque, de 23 anos, é mais conhecida como Karol Bombom, atualmente é Rainha de bateria do bloco carnavalesco acreano ‘Sem Limites’.

No ano de 2023, Bombom foi Rainha da bateria do bloco carnavalesco Sambase, e Rainha do Carnaval 2022 de Rio Branco. A bela acreana também carrega os títulos de Miss Pop Cacheado 2019 e Miss Beleza Negra 2017.

Veja o vídeo: