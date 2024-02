Wanderley Andrade fala sobre ‘paqueras’ no Acre, revela que está solteiro e busca namorada no Carnaval

A grande atração do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco é o cantor paraense Wanderley Andrade, que se apresenta no sábado (10) na Praça da Revolução, provavelmente às 22h. Wanderley concedeu uma entrevista na tarde desta quinta-feira (8) ao colunista Douglas Richer e revelou suas histórias no Acre.

No bate-papo descontraído, Wanderley relembrou personalidades da política com quem já teve amizade, entre eles o prefeito Tião Bocalom, entre outros. O astro do pop brega também falou sobre sua agenda quando desembarcar no estado; o cantor deve ir também ao país vizinho, a Bolívia, para compras e experimentar as culinárias que ele é apaixonado. Wanderley falou também sobre seu repertório e as novidades para 2024.

No bate-papo com o colunista, que também teve a participação do humorista Pedro Schattat, o cantor revelou que já teve ‘paqueras’ aqui no estado em outras vezes que esteve em shows. E claro, que o colunista Douglas Richer já aproveitou para saber se Wanderley está solteiro, está na pista e pronto para beijar na folia, e a resposta foi ‘sim’. Wanderley disse que está pronto para conhecer um amor acreano na folia.

Assista à entrevista recheada de risadas e histórias: