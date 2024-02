Wanderley Andrade, o Rei do Brega, é entrevistado ao vivo no ContilNet, nesta quinta

Prepare-se para uma experiência única, pois o ícone do Brega, Wanderley Andrade, será entrevistado ao vivo pelo ContilNet. A atração do Carnaval de Rio Branco participará de um bate-papo descontraído com a colunista Douglas Richer nesta quinta-feira, às 14h.

Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a carreira, os sucessos e as expectativas do Rei do Brega. Acesse a transmissão ao vivo diretamente no Instagram do ContilNet e mergulhe no universo musical de Wanderley Andrade.

Fique sintonizado para uma tarde repleta de histórias, curiosidades e, é claro, boa música!