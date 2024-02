William cancela ida a evento real de última hora por “razões pessoais”

Após William faltar ao evento real devido a um “assunto pessoal”, muitas pessoas especularam que poderia ser por alguma complicação no estado de saúde da princesa de Gales, mas uma fonte real afirmou à imprensa britânica que a ausência do príncipe não teve ligação com a recuperação de Kate Middleton e que ela continua bem.

O príncipe William estava responsável por uma leitura no memorial do padrinho e ligou para a família real grega, que estava participando do serviço religioso na Capela de São Jorge, e informou que não iria comparecer.

Como William desmarcou de última hora, Kate está de recuperação e o rei Charles está em meio a um tratamento de câncer, a família real britânica foi representada por Camilla.

O falecido Constantino, que morreu aos 82 anos em janeiro do ano passado, era um grande amigo do rei Charles e tinha uma relação boa com os membros da realeza britânica. Membros da família real grega e de outras realezas também compareceram, inclusive a rainha Anne-Marie, viúva do rei da Grécia.