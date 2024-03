4 Dicas para melhorar o sinal de sua internet

Um recente relatório da OpenSignal revela um cenário preocupante: mais de 20% dos usuários no Brasil navegam em velocidades inferiores a 10 Mbps, classificando a nação entre as de pior desempenho em conectividade global.

A situação em Porto Velho, a capital de Rondônia, é um reflexo dessa realidade. Moradores expressam frustração com a qualidade dos serviços de internet, independentemente da promessa de conexões de fibra óptica.

Diante dessa adversidade, surgem várias estratégias para melhorar a experiência online dos usuários. Uma dessas soluções é a implementação da ExpressVPN para roteador. Essa tecnologia assegura a privacidade online através da criptografia de dados e melhora a qualidade da conexão ao otimizar o roteamento do tráfego de interne.

Entretanto, a jornada em busca de uma internet mais rápida e confiável em Rondônia não se limita ao uso de VPN.

1) Otimização da Posição do Roteador

Colocar o roteador em outra posição pode melhorar sua conexão. Quando mais perto dos aparelhos conectados, melhor para a conexão. Coloque em um local alto e centralizado, evitando barreiras físicas, como paredes e móveis grandes.

Além disso, mantenha o roteador longe de outros dispositivos eletrônicos que possam causar interferência. Esses aparelhos podem roubar o sinal do roteador antes mesmo que ele chegue nos outros aparelhos da casa.

2) Atualização de Equipamentos

Com o avanço contínuo da tecnologia, equipamentos de rede mais antigos podem se tornar obsoletos e incapazes de suportar as velocidades oferecidas pelos planos de internet atuais. Atualizar o modem e o roteador para modelos mais recentes pode ter um impacto significativo na velocidade e na estabilidade da conexão.

Equipamentos modernos são projetados para suportar um maior volume de tráfego. Eles também oferecem melhor desempenho em redes congestionadas. Com isso, eles ajudam em ambientes com múltiplos dispositivos conectados simultaneamente.

3) Revisão e Mudança do Plano de Internet

Muitas vezes, o problema da conexão lenta não está na infraestrutura doméstica, mas sim no plano de internet contratado. Faça revisões periódicas dos termos do plano atual e compare-os com outras ofertas disponíveis no mercado.

Além disso, upgrades de plano podem oferecer uma largura de banda maior, resultando em velocidades de download e upload mais rápidas. No mais, algumas operadoras podem oferecer tecnologias de conexão mais avançadas que garantem melhor estabilidade e desempenho.

4) Mudança de Servidores DNS

O Sistema de Nomes de Domínio (DNS) funciona como um WhatsApp da internet, convertendo o que seriam nomes da agenda telefônica (os sites) em endereços IP. Ao fazer uma conexão, ele manda mensagens para os endereços IP, criando as conexões. Ocorre que, o servidor DNS padrão fornecido pelo provedor de internet pode não ser o mais rápido ou confiável.

Mudar para servidores DNS de terceiros, como o DNS Público da Google ou o OpenDNS, pode melhorar a velocidade de carregamento das páginas web. Uma simples mudança nas configurações do roteador que pode ter um impacto positivo na experiência geral de navegação.

A Internet É um Direito Fundamental

A realidade da conectividade em Rondônia reflete um desafio maior enfrentado por diversas regiões do Brasil. É urgente avançar na inclusão digital e garantir acesso à internet de qualidade para todos. As soluções práticas discutidas — desde a otimização da posição do roteador até a mudança de servidores DNS — são passos vitais nessa jornada. São também importantes ferramentas para atrair investimentos em públicos, políticas eficazes e a conscientização social.