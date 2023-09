O municípios do Acre enfrentam nesta quinta-feira (20), uma instabilidade da Claro. A rede móvel e internet estão fora do ar desde as primeiras horas do dia.

De acordo com informações, a causa da instabilidade teria sido um ato de vandalismo na rede principal da operadora. A previsão de retorno do sinal está marcada para acontecer até as 14h desta quinta-feira.