Acre registrou quase 500 novos casos de tuberculose em 2023, aponta levantamento

Com fácil contágio e longo tratamento, a tuberculose é uma das doenças que mais matam no mundo. Neste dia 24 de março, data em que se celebra o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o ContilNet traz dados do Ministério da Saúde que vêm como uma boa notícia: o número de novos casos de tuberculose reduziu em 23% em 2023, se comparado com os casos de 2022.

Pelo menos 472 pessoas foram diagnosticadas com tuberculose em 2023 no Acre, segundo o Ministério da Saúde. Os casos foram registrados sendo 141 em mulheres e 331 em homens. No total, 299 foram na capital acreana, Rio Branco, com coeficiente de incidência em 72,3 por 100 mil habitantes.

O dado de 2023 é 23% menor que o número de novos casos de 2022, que foi de 621 pessoas. A doença contagiosa ainda atinge pelo menos 80 mil pessoas por ano no Brasil, desde crianças, até idosos.

O Boletim Epidemiológico de 2024 também aponta que dos 472 casos em 2023, três deles foram em crianças menores de cinco anos e 8 foram em pessoas menores de 15 anos.

Além dos dados de incidência e faixa etária, o documento mostra ainda que 159 pessoas fizeram o Tratamento Preventivo de Tuberculose (TPT), sendo 86 com Isoniazida (6H/9H), 2 com Rifampicina (4R) e 71 com Rifapentina + isoniazida (3HP), sendo a maioria na capital acreana, com registro de 120 pessoas.

Mesmo com a diminuição no número de novos casos, o Acre ainda aparece como um dos estados com maior coeficiente de incidência de tuberculose por estado, ficando atrás de Roraima, Amazonas e Rio de Janeiro. O Acre aparece com 50 casos novos por 100 mil habitantes, segundo os dados.

Campanha Nacional de Tuberculose

Para continuar o trabalho de conscientização sobre a doença, o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Tuberculose de 2024 com o lema “Tuberculose, não deixe ela parar você”.

A campanha traz como destaque a prevenção, os sinais e sintomas da doença, além do que fazer em caso de suspeita e a importância de realizar o tratamento até o final para alcançar a cura.

Tanto a prevenção, quanto o diagnóstico e o tratamento da tuberculose estão disponíveis gratuitamente no SUS. Além dos exames para detectar a doença, o SUS também oferta a vacina BCG para proteger crianças das formas mais graves e disponibiliza tratamento preventivo para pessoas com maior risco de adoecimento.

Além da campanha, também foi anunciado, no início do ano, o Programa Brasil Saudável, do Governo Federal, que incluiu quatro municípios do Acre como prioridade para o programa, que visa eliminar ou reduzir 14 doenças ou infecções que acometem, de forma mais intensa, as populações em situação de maior vulnerabilidade social.

O Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e Outras Doenças Determinadas Socialmente (CIEDDS) identificou 175 cidades que são consideradas prioritárias por possuírem altas cargas de duas ou mais doenças ou infecções determinadas socialmente e, por isso, fundamentais para a pauta da eliminação enquanto problema de saúde pública. No Acre, os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Rio Branco terão prioridade no programa.

As doenças determinadas socialmente são malária, doença de Chagas, tracoma, filariose linfática, esquistossomose, oncocercose, geo-helmintíase, além de cinco infecções de transmissão vertical (sífilis, hepatite B, doença de Chagas, HIV e HTLV). O programa também inclui o cumprimento das metas da OMS para diagnóstico, tratamento e redução da transmissão da tuberculose, hanseníase, hepatites virais e HIV/aids.

Entenda o que é a tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta prioritariamente os pulmões. A doença é altamente contagiosa e é causada pelo bacilo de Koch. Para prevenir a doença, a principal maneira, principalmente em crianças, é com a vacina BCG. Ela deve ser dada ao nascer ou, no máximo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. O imunizante não tem dose de reforço.

Transmissão

A transmissão da tuberculose acontece por via respiratória, pela eliminação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa (pulmonar ou laríngea) sem tratamento.

Sintomas