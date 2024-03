Acre tem 14 casos de leptospirose confirmados e mais de 300 seguem em investigação, diz Sesacre

O período de pós alagação já vem trazendo novos problemas ao municípios do Acre, como a leptospirose, doença que tem como vetor a urina de animais, principalmente ratos. Devido a isso, o governo do estado, através da Secretaria de Saúde (Sesacre), alerta a população acerca dos riscos. A origem da doença infecciosa é bacteriana e pode infectar através da exposição direta ou indireta.

A médica veterinária Júlia Galdino, que está a frente da área técnica do núcleo de zoonoses que lida com a leptospirose na Sesacre afirma que já existem casos confirmados e que outros seguem em investigação.

De acordo com Galdino, apenas neste início de 2024 já houveram 14 casos confirmados da doença, sendo três na capital, três em Senador Guiomard, seis em Cruzeiro do Sul e um em Brasiléia.

“Outros 304 estão em investigação em seis municípios que, inclusive, foram afetados pelas cheias. Por isso, a gente orienta a população a tomar todos os cuidados pra evitar qualquer contato com água possivelmente contaminada minimizando assim os risco de contrair a doença”, explica a médica veterinária.

Os principais sintomas causados pela doenças são parecidos com as viroses mais corriqueiras, como febre alta, dores de cabeça e nos olhos, podendo também apresentar dores nas panturrilhas e icterícia, que é a pele amarelada.

Caso os sintomas apareçam, a Sesacre recomenda que a população vá para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Unidades de Referência em Atenção Primária (Urap). Em caso de sintomas mais graves, o indicado é que as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) sejam procuradas.

Para se prevenir, o ideal é retirar o mais rápido possível os calçados e roupas que entraram em contato, assim como higienizar as áreas do corpo afetadas. Em caso de trabalhadores que se coloquem expostos durante o exercício da profissão o isolamento das áreas através de sacos plásticos ou roupas que ajudem no isolamento é recomendado.

Para a limpeza dos materiais e locais, inclusive aqueles que passaram por inundação, é indicado o uso de água sanitária em uma proporção de 1 litro para cada mil litros de água.