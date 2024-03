Acreanos foragidos de Mossoró são vistos por mulheres e crianças em plantação

Os acreanos fugitivos do presídio federal de Mossoró, Deibson Cabral Nascimento e Rogério Conceição, em liberdade há 17 dias, foram vistos numa plantação de bananas na zona rural do município de Baraúnas, ainda no Rio Grande do Norte, próximo à divisa com o Ceará. O avistamento foi comunicado às forças de segurança que atuam na operação de caçada aos fugitivos.

Um forte esquema de segurança foi montado na região de Vila Nova II, ainda em Baraúnas. O avistamento aos dois foi feito por um grupo de mulheres e crianças, cujos integrantes gritaram por socorro e os gritos colocaram os fugitivos correndo de volta para dentro da plantação.

Na quinta-feira (28), em Fortaleza (CE), um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso pela suspeição de ser, no dizer das autoridades de segurança, “parceiro forte dos fugitivos”. É a sexta pessoa presa acusada de proteção aos criminosos em fuga. A suspeita dos organismos de segurança é que haja mais pessoas protegendo os fugitivos.