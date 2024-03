Alysson chora diante de Bolsonaro e o agradece por trabalho durante pandemia: “Minha mãe era sua fã”

Durante discurso no evento de entrega do título de cidadão rio-branquense a Bolsonaro, o secretário de Governo da Gestão de Gladson Cameli e pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, chorou e agradeceu o ex-presidente pelo trabalho realizado no combate à pandemia.

“Presidente, acho muito justo que esse título seja entregue ao senhor, pelo trabalho que realizou pelo Brasil, pelo Acre e por Rio Branco. Durante a pandemia, quando era secretário de saúde, lembro muito bem o quanto o senhor foi prestativo e ajudou o Acre, nos ajudando na construção dos hospitais de campanha e na entrega dos insumos que precisávamos”, disse o secretário.

Alysson chorou ao lembrar de sua mãe, que morreu vítima da Covid-19, e disse que a idosa era fã de Bolsonaro. O secretário pediu para que sua irmã desse um abraço no ex-presidente em memória à mãe dos dois. Ela também chorou ao se aproximar de Jair.

“Presidente, quero aproveitar para lembrar da minha mãe, que era sua fã e morreu vítima de COVID. Infelizmente, ela não está aqui e não pode receber esse abraço que ela tanto sonhou, mas minha irmã está e vou pedir para que ela faça isso agora”, finalizou Bestene, que também foi abraçado e acolhido por Bolsonaro.

Assista: