No Acre, bandidos envolvidos em sequestro com refém pedem colete à prova de bala

O Comandante da Polícia Militar do Acre (PMAC em Cruzeiro do Sul, Edivan Rogério, revelou na noite desta terça-feira (5) que os criminosos que mantêm o gerente de um supermercado como refém numa residência do bairro do Formoso, pediram cinco coletes à prova de bala durante as negociações. A PMAC negocia com os criminosos desde por volta das 14 horas.

As negociações prosseguem sem sucesso. A informação de Edivam Rogério foi dada à uma emissora de rádio e TV de Cruzeiro do Sul. O militar, no entanto, não revelou se a PMAC vai atender ou não o pedido dos bandidos. A tensão é grande no bairro do Formoso, que está cercado pelas polícias Militar, Civil, Penal e homens do Corpo de Bombeiros (CBMAC).

O clima de tensão começou quando os bandidos chegaram à residência do gerente conhecido como Dim exigindo dinheiro, jóias e outros objetos de valor. Os bandidos seriam em número de cinco.

O comerciante estava só em casa com uma filha menor, já que a esposa está viajando. A garota teria conseguido escapar dos bandidos e pedido ajuda a vizinhos, que alertaram a Polícia Militar A residência foi imediatamente cercada e negociações começaram a ser feitas para que todos saiam da ocorrência com vida. Mas até há pouco as negociações empacaram no pedido de coletes, já que os bandidos demonstram que não querem se render.