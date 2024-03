BBB24: “Sou uma pessoa triste”, desabafa Fernanda com Pitel

Uma conversa entre Fernanda e Pitel no BBB24 viralizou nesta quinta-feira (14/3), depois de ser publicada por um perfil de notícias no Instagram. No diálogo, que aconteceu dias atrás na casa mais vigiada do Brasil, a confeiteira desabafava e dizia ser infeliz. “Sou uma pessoa triste”, revelou.

“Eu não sou uma pessoa alegre, feliz da vida. Sou uma pessoa que detesto muitas coisas em minha vida e me deixaram triste, sou uma pessoa triste. Posso ver alegria em várias coisas, posso dar risada, posso trazer alegria para outras pessoas”, continuou.

E prosseguiu: “Por que sou uma pessoa condicionada a relacionamento? Porque é muito mais fácil, para mim, fazer o outro feliz. É muito mais fácil, para mim, dizer todas as suas qualidades, todos os dias. Prometer te amar, todos os dias. Fazer de tudo para você ter um dia incrível, maravilhoso, se sentir a pessoa mais importante do universo”.

Ela ainda ressaltou para a assistente social que, embora se dedique a ver o outro bem, mas não tem a mesma atitude com ela mesma. “É muito fácil fazer isso por você, mas não consigo fazer um décimo disso por mim, porque sou uma pessoa triste”, lembrou.

A crush de Lucas Buda aconselhou a amiga: “Tu precisa de uma psicóloga”. E Fernanda concordou: “Eu preciso de muita terapia”. Nos comentários, internautas opinaram: “Ela com todas as lutas ainda reúne forças para lutar pelo prêmio, pelos filhos”, “Fernanda representa 90% das mulheres, mas ninguém está preparado pra essa conversa” e “Tem mil defeitos. Mas ela é uma das poucas pessoas com coragem de admitir os problemas dela

Nesta tarde, sozinha na academia, a loba, como se classifica, chorou e refletiu. “Vocês nunca vão me conhecer de verdade, não aqui”, desabafou enquanto pedalava. Mais cedo, ela já havia comentado com o capoeirista que estava se sentindo mal. A malvada favorita também chora, meus caros leitores!

Abandonada pelo ex-namorado

Numa outra ocasião, viralizou na web um outro bate-papo entre as moças. A confeiteira falava sobre um relacionamento que não deu certo e explicou que o namorado a largou “do nada”. “Chegou pra mim e falou: “tô indo embora’”, disse.

“Falou: ‘Já arrumei as coisas do apartamento, já chamei um frete pra levar suas coisas e eu tô indo embora’. E foi”, relembrou a situação com um olhar triste.

Em seguida, a sister deu detalhes da relação: “Ele me levava pros lugares, a gente trabalhava junto, a gente tinha lazer, a gente dançava, a gente ia pra praia, a gente se divertia”.

Atenta, mas em silêncio, a assistente social prestava atenção ao desabafo da amiga. “A gente pagava as contas sempre na parceria, no sufoco. Eu podia pegar todos os trabalhos que vinham pela frente, que ele me apoiava, tava comigo em tudo. Era foda! Mas do nada, chegou pra mim e disse: ‘Tô indo embora’”, ressaltou.

Fernanda não chegou a dizer quem era o mocinho e nem se era o pai de um dos seus filhos. Ela é mãe de Marcelo, de 11 anos, e de Laura, de 5. Atualmente, namora Márcio Greg, preparador físico.