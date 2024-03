Belisca muito? Aprenda a enganar a fome entre as refeições

Entre uma refeição e outra, muitas pessoas têm o hábito de beliscar. O desejo frequente por comidas costuma ser causado por uma dieta desequilibrada ou por questões psicológicas, que provocam a chamada fome emocional.

“O baixo consumo de proteínas e o alto consumo de alimentos ricos em carboidratos simples desperta fome em um curto período de tempo. Outro motivo que nos leva a comer algo é a busca por amenizar sentimentos como tristeza, angústia ou ansiedade” explica a nutricionista Isabela Zago, que atende em Brasília.

É muito comum que, justamente, no intervalo entre as refeições, as pessoas recorram a alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcares, gorduras ou sódio. “Chamamos esses alimentos de “calorias vazias”, pois tem baixo valor nutricional e aumentam a ingestão calórica significativamente”, alerta Isabela.

E até mesmo quando os alimentos escolhidos são saudáveis, é necessário estar atento às quantidades ingeridas. A nutricionista Ana Gabriela Vasconcelos, de Brasília, aponta que é comum comer além do que se precisa quando o hábito de beliscar existe.

Lanches programados

Para evitar isso, Ana Gabriela sugere incluir lanches programados na rotina. O ideal, segundo ela, é fazer boas refeições principais (café, almoço e jantar). Mas, caso a fome persista, a nutricionista sugere a inclusão de um lanche saudável em um horário específico.

“Se gente está a todo momento beliscando, estamos a toda hora comendo. Isso pode desencadear ou piorar um transtorno alimentar. Então, é muito melhor fazer um lanche programado que dê saciedade”, completa.

Dicas para evitar beliscar em excesso:

Beba bastante água;

Mantenha-se ativo e ocupe a mente com outras atividades;

Varie o seu cardápio;

Preste atenção se a fome está associada a sentimentos;

Invista em alimentos in natura que tragam mais saciedade, como frutas, farelos, sementes, castanhas e proteínas magras.