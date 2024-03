Bombeiros contém princípio de incêndio doméstico na estrada do São Francisco

Um princípio de incêndio foi registrado na noite desta terça-feira (5) em uma residência localizada na estrada do São Francisco, em Rio Branco (AC). De acordo com relatos dos envolvidos, o incidente foi desencadeado por uma falha na válvula que conecta a mangueira do botijão ao fogão.

O fogo se propagou com velocidade, atingindo a área da pia e da telha, aumentando o risco de danos maiores à estrutura e aos residentes. Contudo, graças à rápida ação dos moradores, que conseguiram utilizar uma madeira para controlar a válvula do relógio do gás, uma tragédia foi evitada.

Ao ContilNet, a moradora Sara Paiva elogiou os bombeiros que chegaram ao local em um intervalo de cinco minutos, prestando auxílio para extinguir as chamas e evitar complicações maiores. Segundo ela, os bombeiros destacaram a importância do morador ter desligado a válvula

“Queremos expressar nossa gratidão aos bombeiros, que agiram com profissionalismo e rapidez, nos auxiliando a controlar a situação e evitar danos maiores. Queremos alertar as pessoas a verificarem a válvula para que esteja sempre bem apertada”, afirmou a moradora Sara Paiva.