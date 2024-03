Bruno Gadiol posta foto e faz juras de amor para sugar daddy: entenda

Bruno Gadiol surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (14/3) para publicar uma declaração de amor. O cantor usou as redes sociais para falar da relação com um sugar daddy. “Que daqui pra frente possamos viver com liberdade, sem temer os julgamentos”, escreveu.

Na publicação, o artista se identificou como sugar baby. “Para o amor, basta amar. Vão chamar de interesse, vão dizer que é errado. Podem rir e até debochar. Mas, quer saber? Eles sempre vão falar, então vamos dar algum assunto interessante para que falem. Afinal, estou cansado de esconder”, iniciou. “Prada, Balenciaga, jato pra França, Porsche do ano, nada disso faz sentido se a gente não tem o principal. E isso nós temos de sobra”, finalizou. A publicação conta um caso real, mas não atual. Segundo Bruno Gadiol, trata-se de uma experiência pessoal antiga que se tornou uma música. “Eu escrevi essa música inspirada em uma relação real que tive com um cara 14 anos mais velho que eu. Era nossa piada interna nos chamarmos de sugar daddy e sugar baby e eu disse que um dia faria uma música sobre esse tema.”