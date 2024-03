Buscas por foragidos acreanos chegam a custar R$ 300 mil por dia aos cofres públicos

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (13) em Mossoró (RN), o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse ter convicção de que os fugitivos acreanos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Nascimento permanecem no Rio Grande do Norte.

Os acreanos estão prestes a completarem 30 dias em clandestinidade, desde que fugiram do presídio federal de Mossoró em 14 de fevereiro e não foram recapturado apesar do gigantismo das operações policiais que envolvem pelos menos 600 homens, aviões, helicópteros, veículos e outros equipamentos, além de cães farejadores. As estimativas de gastos com as operações são de pelo menos R$ 300 mil por dia.

“Temos indícios fortes da presença dos dois fugitivos na região, nesse perímetro que concentra ou circula a penitenciária de Mossoró e Baraúna. Temos convicção que os fugitivos se encontram aqui dentro ainda”, disse o ministro na entrevista coletiva transmitida pela TV Brasil.

De acordo com Lewandowski, a permanência dos dois acreanos em uma mesma região ocorre em função do cerco das forças policiais que participam da caçada. O ministro também confirmou que os fugitivos vêm recebendo ajuda externa.

O ministro se esquivou de falar sobre os valores gastos com a operação. “Os gastos são necessários”, afirmou.