Caroço no rosto pode ser milium; saiba identificar e tratar os cistos

Você já ouviu falar em milium? Trata-se de pequenos cistos epidérmicos localizados na região superficial da pele. Eles têm de um a três milímetros e costumam aparecer principalmente na região do rosto de forma agrupada.

Essas lesões são comuns em recém-nascidos, mas podem aparecer em qualquer pessoa. De acordo com a médica dermatologista Geisa Costa, a causa do milium ainda é desconhecida. No entanto, ele pode ocorrer pelos seguintes fatores:

Tendência genética;

Processo de cicatrização local;

Após procedimentos como dermoabrasão;

Exposição excessiva ao sol;

Uso de produtos a base de petróleo;

Presença de doenças como lúpus eritematoso.

Tratamento do milium

O tratamento do milium pode ser feito com cremes esfoliantes, limpeza de pele profunda, peeling químico ou mecânico e uso local de ácidos. É muito importante, no entanto, que o tratamento seja feito por um dermatologista, para evitar lesões na pele e risco de infecções.