Casa é transportada na carroceria de caminhão em Boca do Acre; veja o vídeo

Um vídeo compartilhado nesta quarta-feira (27) pela página ClickAc mostra uma cena pra lá de inusitada na cidade de Boca do Acre, município localizado no interior do estado do Amazonas (AM). Uma casa completa foi avistada sendo transportada na carroceria de um caminhão pelas ruas da cidade.

Nas imagens, é possível observar a estrutura da casa sendo conduzida sobre a carroceria do veículo, enquanto atravessa ruas estreitas e movimentadas da localidade. As imagens geraram diversos comentários dos seguidores da página.

Veja o vídeo: