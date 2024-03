Casal fica preso às ferragens após grave acidente em avenida movimentada na capital

Um acidente foi registrado na Avenida Ceará, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco (AC), na noite desta quinta-feira (28). De acordo com relatos do condutor do HB20 prata, Anthony Leal Buso Maia, de 19 anos, ele trafegava pela Avenida Ceará em direção ao centro da cidade. Ao alcançar a rotatória que conecta a via com a rua Sorocaba, um Chevrolet Ônix branco, conduzido por Maria Lúcia Mendes, ignorou a preferencial, resultando em uma colisão frontal entre os dois veículos.

O impacto foi tão intenso que o Ônix foi lançado contra um poste. Quatro pessoas estavam a bordo do veículo branco; Lúcia e seu amigo Antônio Fernandes de Lima, de 50 anos, ficaram presos às ferragens, enquanto Leandra Abrel e Andrea Sheila conseguiram escapar com ferimentos menos graves.

A resposta rápida dos serviços de emergência foi crucial. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e duas guarnições de salvamento do terceiro batalhão do Corpo de Bombeiros logo chegaram ao local, desdobrando-se em esforços para resgatar as vítimas aprisionadas nos destroços retorcidos dos veículos.

Após um trabalho árduo, as vítimas foram finalmente libertadas e prontamente atendidas ainda no local, recebendo os cuidados necessários antes de serem encaminhadas ao Pronto Socorro da capital. Felizmente, apesar do susto e dos danos, todas apresentavam um quadro clínico estável, proporcionando um alívio momentâneo em meio à turbulência do acidente.

A área foi isolada pela polícia de trânsito para permitir a realização dos procedimentos periciais necessários