De acordo com relatos, Damião seguia no sentido centro ao bairro quando um carro Toyota Etios branco saiu da clínica veterinária da Universidade Federal do Acre (Ufac), não percebendo a presença do ciclista e resultando na colisão. Após o incidente, o condutor do veículo permaneceu no local, prestando assistência e chamando imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma viatura de suporte básico foi enviada para socorrer a vítima, que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

No pronto-socorro, Damião foi entregue ao Setor de Traumatologia para uma avaliação mais detalhada, onde foi constatada uma fratura na clavícula, dores no pescoço e múltiplas escoriações pelo corpo. No entanto, seu estado de saúde é considerado estável.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN) não foi acionado. No entanto, militares estiveram no local colhendo informações que servirão para a elaboração do relatório sobre o ocorrido.