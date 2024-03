Concurso Caixa: parcial registra mais de 1,2 milhão de inscritos

técnico bancário novo (TBN): 1.084.027 inscrições realizadas;

técnico bancário de Tecnologia da Informação (TI): 114.114 inscrições realizadas;

engenheiro de segurança do trabalho: 8.694 inscrições realizadas; e

médico do trabalho: 835 inscrições realizadas.

Do total de inscrições realizadas no concurso da Caixa, até o momento, 20.043 são de candidatos que concorrem às vagas de Pessoas com Deficiência (PCD) e 237.784 na cota para negros.

As inscrições para participar do concurso Caixa seguem abertas até a próxima segunda-feira, 25 de março, pelo site da Fundação Cesgranrio, a banca organizadora.

Basta acessar o portal e preencher o formulário com todos os dados. Ficou com dúvidas? Veja o tutorial preparado pela Folha Dirigida por Qconcursos:

Para completar o processo é preciso pagar taxa de R$50, para técnico bancário (nível médio), e de R$60, para médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho (nível superior).

Até quem teve o pedido de isenção negado, ainda pode participar, desde que pague o valor da taxa dentro do prazo.

A expectativa é que o atual concurso da Caixa de 2024 ultrapasse o edital de 2014. A última seleção, até o momento, é a maior da história e registrou 1.176.614 inscritos, sendo uma das mais concorridas.

Resumo do concurso Caixa

Órgão: Caixa Econômica Federal

Situação: inscrições abertas

Banca: Fundação Cesgranrio

Cargos: técnico bancário, técnico bancário TI, médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho

Vagas: 4.050

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: R$5.575,54 a R$16.728,80

Inscrições: 29 de fevereiro a 25 de março de 2024

Provas: 26 de maio de 2024

Concurso Caixa oferece 4.050 vagas

O edital do concurso da Caixa trouxe uma oferta de 4.050 vagas para novos efetivos.

De acordo com o presidente do banco, Carlos Vieira, 2 mil nomeações devem ocorrer ainda no segundo semestre deste ano, com as demais em 2025.

Do total das vagas, são 4 mil para técnicos bancários (tradicional e TI), de nível médio, e 50 de nível superior, para engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

Para o cargo de técnico bancário, o requisito é somente o nível médio completo, independentemente da escolha. Ambos têm ganhos mensais de até R$5.575,54.

Já as 50 vagas de nível superior exigem a formação na respectiva área desejada. A remuneração do médico e do engenheiro de segurança do trabalho pode chegar a R$16.728,80.

Os editais, inclusive, trazem a distribuição das vagas por região. Há oportunidade em todos os Estados.

Benefícios do concurso Caixa

Além do salário inicial e do auxílio-alimentação, o aprovado ainda fará jus ao vale-transporte e a diversos benefícios, como assistência à saúde, previdência complementar e auxílio-creche (R$602,81).

Veja todos a seguir:

auxílio-alimentação e refeição – R$1.014,42;

auxílio cesta alimentação – R$799,38;

13º cesta alimentação – R$799,38;

auxílio creche/auxílio babá – R$602,81;

assistência à saúde; e

previdência complementar.

O concurso conta com reserva de vagas para deficientes (6%) e negros (20%).

Concurso Caixa terá provas em maio

Todos os candidatos do concurso Caixa serão avaliados com provas objetiva e discursiva. As avaliações estão marcadas para acontecer no dia 26 de maio, em locais distribuídos por todo o país.

A prova objetiva será dividida conforme o cargo. Os concorrentes ao cargo de técnico bancário (nível médio), por exemplo, responderão a 60 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 35 Específicos.