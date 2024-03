Corpo de funcionário do ICMBio é encontrado após cair de embarcação dentro de rio

Um funcionário do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), identificado como Roberto Cative, foi encontrado morto no Rio Cautário, após ficar desaparecido por cerca de 40 horas. O trágico incidente ocorreu quando o servidor retornava em uma embarcação para a base do ICMBio, após participar de um aniversário na comunidade vizinha.

O acidente aconteceu na madrugada de domingo, por volta das 3h, quando Roberto, segundo testemunhas, caiu no rio durante a travessia. As buscas pelo servidor desaparecido foram iniciadas pela manhã, após outro colega notar que a embarcação utilizada estava fora do ponto de ancoragem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar nas buscas, que começaram apenas na segunda-feira. O corpo de Roberto foi encontrado boiando por volta das 12h, 40 horas após seu desaparecimento. A suspeita é de que o servidor tenha se desequilibrado e caído na água, sendo arrastado por um redemoinho até o fundo do rio. O motivo exato do acidente ainda está sendo investigado pelas autoridades.

Em nota oficial, o Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Cautário-Guaporé lamentou profundamente a perda do servidor, destacando sua dedicação de mais de 15 anos de serviços prestados na região. Expressaram também solidariedade à família de Cative, ressaltando os momentos felizes compartilhados e desejando algum conforto neste momento de dor.