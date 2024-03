Detento que fugiu de presídio faz pai e filha reféns no interior do Acre; PM negocia

As forças de segurança pública que atuam em Cruzeiro do Sul em busca da solução do sequestro de um gerente de supermercado da cidade que é mantido refém em sua própria casa desde a tarde desta terça-feira (5), sob o comando do tenente-coronel Edvan Rogério, comandante da Polícia Militar no município, acaba de descobrir a identidade do líder do bando criminoso com o qual vem negociando.



SAIBA MAIS: No Acre, bandidos envolvidos em sequestro com refém pedem colete à prova de bala

Trata-se de Fernando Soares, um bandido de alta periculosidade que fugiu do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, no dia 9 de novembro de 2023, após cavar um buraco na laje da ala de segurança do bloco 2, alcançando a área externa do pavilhão.

Ele comanda um grupo de mais quatro homens que invadiu a casa do gerente de supermercado Raimundo Nonato, conhecido como Dim, exigindo dinheiro, jóias e outros objetos de valor. Denunciados por vizinhos, os bandidos foram cercados pela Polícia Militar dentro da residência, por volta das 14h. Desde então permanecem no local.

De acordo com a Polícia, na hora da invasão, apenas Dim e uma menina, sua filha, estavam em casa, já que sua esposa e mãe da criança está viajando. A menina teria conseguido fugir e pedido aos vizinhos que chamasse a polícia.

Por volta das 19h40, os criminosos pediram cinco coletes à prova de balas. As negociações até agora não avançaram. A Polícia não confirmou se vai ou não conceder a exigência dos bandidos.