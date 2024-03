Em nota, formandos dizem que briga durante baile de Direito foi motivada por ciúmes

No último sábado (16), durante uma festa de formatura de uma turma do curso de Direito, uma briga generalizada causou tumulto na festa. A comissão de formatura da turma emitiu uma nota esclarecendo os fatos que levaram à briga. Segundo a nota, a confusão foi iniciada por convidados e o motivo seria ciúmes.

A nota da comissão de formatura esclarece que os formandos não tem envolvimento na briga e agradecem, ainda, os policiais que estavam presentes como convidados, que ajudaram a conter o tumulto e garantir a segurança de todos os presentes.

“Infelizmente, não podemos controlar o comportamento das pessoas. Reiteramos nosso compromisso com valores de respeito mútuo, cordialidade e civilidade em todos os aspectos de nossas vidas. Repudiamos veementemente qualquer forma de comportamento que viole esses princípios”, diz outro trecho da nota.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

É com tranquilidade que nós, FORMANDOS DA TURMA DA UNAMA, gostaríamos de esclarecer que não temos qualquer envolvimento nos incidentes ocorridos durante o baile de formatura ocorrido no dia 16/03/2024.

Entendemos que tais eventos podem gerar especulações e preocupações entre os membros, e por isso queremos afirmar claramente nossa posição de não participação dos FORMANDOS em quaisquer atividades que tenham resultado em confusão ou tumulto.

O descaso foi entre CONVIDADOS, POR CIÚMES, e iniciou uma briga generalizada, onde os formandos que estavam com tais convidados em sua mesa contiveram a situação da briga. Fazendo com que a festa continuasse até o amanhecer do dia.

Nesse sentido, gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento aos policiais presentes como convidados, que ajudaram a conter o tumulto e garantir a segurança de todos os presentes.

INFELIZMENTE, não podemos controlar o comportamento das pessoas.

Reiteramos nosso compromisso com valores de respeito mútuo, cordialidade e civilidade em todos os aspectos de nossas vidas. Repudiamos veementemente qualquer forma de comportamento que viole esses princípios.

Ass: COMISSÃO DE FORMATURA