Enchente: Rio Branco já tem quase 4 mil desabrigados e 23 comunidades rurais afetadas

A Prefeitura de Rio Branco divulgou os números de desabrigados nesta terça-feira (04). Ao todo, 70 mil pessoas já foram afetadas pela cheia, sendo 3.867 desabrigadas e distribuídas nos abrigos públicos da cidade, incluindo escolas e o Parque de Exposição.

VEJA TAMBÉM: Rio Acre continua subindo e chega a marca dos 17,84 metros na capital, diz Defesa Civil

No Parque de Exposições, 829 famílias estão presentes. Além disso, dez escolas do município abrigam 184 famílias. No total, 1.013 famílias estão espalhadas nos locais de apoio.

Às 6h da manhã desta terça-feira, o rio atingiu a cota de 17,84 metros, a segunda maior da história. 45 bairros e 23 comunidades rurais foram afetadas pelas alagações.