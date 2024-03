Enchentes no Acre já tirou 24 mil pessoas de casa; veja número de desabrigados por município

O governo do Estado publicou neste domingo (3), mais um boletim sobre as enchentes no Acre. Ao todo, mais de 24 mil pessoas precisaram sair de casa nos municípios atingidos pela cheia dos rios na capital e no interior.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) nas 13 cidades mais críticas, há 83 abrigos públicos atendendo 9.049 pessoas desabrigadas. Além disso, há 15.826 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos.

Na medição das 09h deste domingo, a Defesa Civil informou que o nível do Rio Acre na capital atingiu 17,66 metros, igualando a marca de 1997, quando o manancial superou a 3ª maior enchente da história.

O governador Gladson Cameli, anunciou também que uma comitiva composta pelos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente, Waldez Goés e Marina Silva, chega ao Acre na segunda-feira (4) para visitar as áreas atingidas pela cheia do Rio Acre.

Veja a situação dos desabrigados e desalojados em cada município do Acre:

De acordo com o boletim das enchentes do governo do Estado, 43 bairros de Rio Branco já foram atingidos pela cheia do Rio Acre. Ao todo, na capital, já são 1830 pessoas desabrigadas, 1446 desalojadas em 13 abrigos montados pela Prefeitura.

Veja a situação nos demais municípios:

Plácido de Castro (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 232

Pessoas desalojadas: 1.500

Nº de bairros atingidos: 13

Abrigos: 2

Xapuri (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 210

Pessoas desalojadas: 563

Nº de bairros atingidos: 7

Abrigos: 7

Tarauacá

Pessoas desabrigadas: 486

Pessoas desalojadas: 2.500

Nº de bairros atingidos: 5

Abrigos: 5

Assis Brasil (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 340

Pessoas desalojadas: 125

Nº de bairros atingidos: 4

Abrigos: 4

Jordão (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.706

Pessoas desalojadas: 2.061

Nº de bairros atingidos: 4

Abrigos: 7

Sena Madureira

Pessoas desabrigadas: 370

Pessoas desalojadas: 164

Nº de bairros atingidos: 12

Abrigos: 5

Epitaciolândia (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.754

Pessoas desalojadas: 2.150

Nº de bairros atingidos: 6

Abrigos: 11

Santa Rosa do Purus (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 521

Pessoas desalojadas: 960

Nº de bairros atingidos: 2

Abrigos: 6

Brasileia (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.276

Pessoas desalojadas: 2.220

Nº de bairros atingidos: 12

Abrigos: 16

Marechal Thaumaturgo (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 192

Pessoas desalojadas: 2.110

Nº de bairros atingidos: 3

Comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas atingidas: 119

Abrigos: 5

Manuel Urbano

Pessoas desabrigadas: 80

Pessoas desalojadas: 16

Nº de bairros atingidos: 2

Abrigos: 1

Feijó

Pessoas desabrigadas: 52

Pessoas desalojadas: 21

Nº de bairros atingidos: 4

Abrigos: 1