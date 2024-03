Energisa restabelece fornecimento de energia a quase 100% dos afetados pelas enchentes no Acre

O fornecimento de energia foi restabelecido para mais de 98% dos clientes afetados pelas inundações no estado. A Energisa, nesta quarta-feira (13), informou que os desligamentos ocorreram por questão de segurança nos 19 municípios, onde a situação foi mais crítica.

Desde 22 de fevereiro, a Energisa implementou um plano de contingência devido à chuva intensa que afetou Rio Branco, Xapuri, Assis Brasil e Brasileia. Este plano assegurou o atendimento das emergências, com o número de colaboradores triplicado durante esse período.

“Desde o início da contingência esse é o principal objetivo, prestar o serviço com segurança e evitar acidentes elétricos com a comunidade. Foram dias desafiadores em Rio Branco, Xapuri e Brasileia. Agora as atenções estão voltadas para os municípios que ainda estão necessitando de inspeções diárias para avaliar as condições de religamento ou não dos clientes”, comenta o gerente de operação da Energisa Acre, André Amarante.

Em Rio Branco, a energia de todos os clientes afetados foi religada na segunda-feira (11). Em Cruzeiro do Sul, um pouco mais de 100 clientes continuam sem energia nos bairros Centro e Da Lagoa.