Fundador da Star Motors Rio, Felipe Fera revela ao ContilNet suas experiências no Acre: “É apaixonante”

Felipe Negraes, ou Felipe Fera, como é conhecido, desembarcou no Acre para o lançamento da loja de carros automóveis da marca BYD. A nova loja, localizada no Via Verde Shopping, recebeu colunistas e influenciadores para um café da manhã, promovendo a troca de experiências incríveis.

E, falando em troca de experiências, este colunista bateu um papo descontraído com o influenciador, que revelou suas experiências gastronômicas durante a estadia no Acre, elogiando nossa culinária e tudo que viveu aqui.

O fundador da Star Motors Rio, embaixador da eletrificação e influenciador automotivo, acumula mais de 1,6 milhão de seguidores em suas redes sociais. Veja a entrevista!