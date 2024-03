Por conta de cheias, Governo decreta emergência em mais dois municípios e número de cidades sobe para 19

O Governo do Acre declarou situação de emergência em mais duas cidades do estado em decorrência das cheias dos rios. Agora, as cidades de Manoel Urbano e Rodrigues Alves também fazem parte da lista, que subiu de 17 para 19 municípios em situação de emergência. A publicação foi feita em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), neste domingo (3).

O decreto vale por 180 dias. Agora, as cidades que estão em situação de emergência são Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri, Manoel Urbano e Rodrigues Alves.

Há reconhecimento do governo federal em 17 cidades. Em Manoel Urbano, o Rio Purus atingiu 13,30 metros neste domingo, se aproximando da cota de alerta, que é de 13,50 metros e de transbordo, que é de 14 metros. Segundo a prefeitura da cidade, 260 pessoas foram atingidas, segundo a Agência de Notícias do Acre.

Já em Rodrigues Alves, onde passa o Rio Juruá, não há plataforma de coleta de dados instalada na região, o que faz com que não haja acompanhamento em tempo real, como realizado em outros rios, de modo que a observação se dá com base em imagens de satélites de chuvas ocorridas na região, para melhor entendimento da situação enfrentada pela população.

Nesta segunda-feira (4), Gladson recebe uma comitiva composta pelos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Waldez Goés e Marina Silva.

VEJA O DECRETO: