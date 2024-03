Harry falta a evento em homenagem a Diana para não encontrar William

Durante o Diana Legacy Award, evento no Science Museum, em Londres, o príncipe William prestou uma homenagem à mãe, a princesa Diana. A cerimônia celebra o 25º aniversário da instituição de caridade que reconhece os trabalhos dos jovens e entrega prêmios a 20 ganhadores.

Mesmo com o belo discurso de William, de acordo com o Mirror, fontes da realeza afirmaram que foi uma “grande pena” que ele e o príncipe Harry não pudessem estar juntos no evento.

O duque de Sussex e o irmão não tem se dado bem, sobretudo desde que o ruivo lançou a autobiografia, Spare, na qual revela que chegou a brigar fisicamente com William.

Por não estar presente, espera-se que Harry faça uma chamada de vídeo com os vencedores.

Segundo o site britânico, o lançamento da marca de estilo de vida de Meghan Markle, American Riviera Orchard, com um vídeo luxuoso e um perfil no Instagram na mesma noite, foi considerado inoportuno por conta do evento.

Crise na realeza

Vale lembrar que William enfrenta uma crise institucional desde que Kate Middleton “sumiu” de compromissos oficiais. A princesa de Gales se submeteu a uma cirurgia abdominal e, desde então, levantou especulações sobre seu real estado de saúde.