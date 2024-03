Homem é detido com moto adulterada próximo a ponte do Rio Madeira

Na tarde de quinta-feira (28), uma operação policial realizada no km 57.0 da BR 319, em Porto Velho, resultou na apreensão de uma motocicleta com indícios de adulteração e restrição de roubo. Durante uma fiscalização de trânsito, os agentes flagraram Rogério C. B. S., conduzindo a moto de placa NCW-5198.

De acordo com registro no boletim de ocorrências, após análise dos elementos de identificação veicular, foi constatado que havia sinais de adulteração no veículo, como remarcação no NIV e no número do motor, além da supressão da etiqueta de identificação.

Por meio da numeração original do motor, os policiais conseguiram rastrear a moto até a placa NBL9748, registrada em Porto Velho, com ocorrência de roubo/furto datada de 29/11/2023.

O condutor, afirmou ter adquirido a motocicleta aproximadamente quatro meses antes, pelo valor de R$ 6.000,00, de uma pessoa chamada Felipe, que a ofereceu em sua residência.

Diante dos fatos, Rogério foi detido e conduzido à central de flagrantes, enquanto a motocicleta adulterada foi apreendida. O caso está sendo investigado como suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.