A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (13/3), o suspeito de esfaquear um homem na Rodoviária do Plano Piloto. A vítima foi ferida e teve seu celular levado pelo assaltante, que fugiu do local.

O suspeito foi localizado pela polícia e responderá por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). A vítima foi levada para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e, até a última atualização desta reportagem, encontrava-se em estado grave.