Homem morre na frente do próprio irmão enquanto cozinhava para ele em Rio Branco

A fatalidade ocorreu na tarde desta terça-feira (19), na rua Flamengo, no Conjunto Laelia Alcântara, região do Calafate, em Rio Branco (AC).

Um homem identificado como Rosimildo da Silva, de 41 anos, morreu repentinamente, após ter um mau súbito e cair no chão da própria casa.

Segundo informações do irmão da vítima, identificado como Raimundo Nonato da Silva, de 54 anos, seu irmão que trabalha como diarista chegou em casa por volta das 13h30 e foi fazer o almoço. Raimundo relatou que estava conversando normalmente com o irmão e, repentinamente, escutou um grito de desespero. Assustado, Raimundo correu até a cozinha e viu o irmão no chão agonizando.

O Samu foi chamado e uma viatura de suporte avançado foi enviada para dar atendimento à ocorrência, porém, quando os socorristas chegaram, a vítima já encontrava-se sem vida.

A Polícia Militar foi chamada para verificar a situação, em seguida o Instituto Médico Legal foi informado e todos os procedimentos periciais foram realizados. O corpo de Rosimildo foi recolhido e encaminhado para o IML, onde passará por exames cadavéricos e, posteriormente, liberado para o funeral.