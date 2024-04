Estudante de 16 anos se destaca na internet com app inspirado na história do Brasil

“Eu coloquei, dei uma divulgada em alguns grupos que estou e daí quando eu fui lá acompanhando as vendas, os downloads foram subindo até que um dia eu acordei e estava no top 3 do Brasil”, conta.

Motivado pela repercussão, Davi Reis criou a própria empresa e pretende fazer um podcast sobre o desenvolvimento de jogos. “Minha meta é fazer um podcast focado em pequenos desenvolvedores e também tenho meu canal em que eu ensino a fazer jogos e eu também passo o trailer dos jogos”, conta o estudante.