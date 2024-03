Igreja católica divulga programação da semana santa em Sena Madureira

A Igreja católica de Sena Madureira já está com a programação definida para a semana santa, período que marca a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O início se dará neste domingo (24) com o chamado “Domingo de Ramos” que marcou a entrada de Jesus em Jerusalém.

Neste ano, em particular, a benção dos ramos ocorrerá na Praça 25 de setembro, no domingo (24), às 7:15h . Em seguida, os fiéis se deslocarão em procissão até a igreja matriz para participar da missa. “Estamos convidando todos os irmãos católicos para participar desse momento conosco.

Nós chamamos da semana maior, onde lembramos toda a doação de Cristo, entrega, o sofrimento, má incompreensão dele por parte das autoridades judaicas, a crucificação, morte e ressurreição. Então, durante toda a semana, teremos momento de escuta, de confissão, de abrir o coração para Deus, de manhã e à tarde”, comentou o frei Zezinho Rosas, pároco da cidade.

Na quinta-feira santa, ocorrerá às 19 horas, a missa da Eucaristia e lava pés. O único dia em que não haverá missa será na sexta-feira santa.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Domingo de ramos (24): Pela manhã, procissão de benção dos ramos, saindo da praça 25 de setembro em direção à Igreja matriz; À noite haverá procissão e benção dos ramos no pátio da Matriz e, em seguida, missa.

Segunda-feira Santa, terça-feira santa e quarta-feira santa: confissões de segunda a quarta; Quarta-feira depois da missa das 18h, oração do ofício das trevas e queima dos pecados confessados, das realidades que nos afastam de Deus

Quinta-feira santa: Missa às 19h, Lava pés (será em sintonia com a campanha da fraternidade que tem como tema: Amizade social), Translado do Santíssimo para a capela Bethânia, escala de adoração – começa às 21:45 horas e vai até às 00:00h.

Sexta-feira Santa: Ofício e Laudes com o povo às 7 horas, Ação Litúrgica, às 15 horas; Logo depois da encenação da Paixão, Procissão como Senhor morto por algumas Ruas da cidade.

Sábado Santo: Hora da manhã, às 7h; Missa da Vigília, às 19:15h.

Domingo de Páscoa: Missa do Alvorecer, às 6 horas da manhã; Missa, às 19 horas.