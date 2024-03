Igreja realiza ação solidária e alimenta centenas de famílias afetadas pela enchente; VÍDEO

Na cidade de Feijó, Acre, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em parceria com missionários redentoristas, colaboradores, empreendedores e a comunidade paroquial, promoveu uma emocionante ação solidária denominada “Igreja em Saída”. O foco da iniciativa foi auxiliar as famílias impactadas pela recente enchente do Rio Envira, que causou transtornos na região.

Com um esforço conjunto, a ação alcançou centenas de famílias, proporcionando distribuição de sopa, chocolates, água mineral, roupas e diversos donativos. A visita abençoada do Padre trouxe não apenas doações materiais, mas também palavras de esperança, gerando alegria e gratidão entre as crianças e adultos beneficiados.

Diante do cenário desafiador provocado pelo aumento dos níveis dos rios e igarapés no Estado do Acre, a comunidade de Feijó enfrentou momentos difíceis. No entanto, a solidariedade manifestada por meio dessa ação ressalta a resiliência e o espírito de união da comunidade, que agora olha para o futuro com esperança e a perspectiva de reconstrução para as famílias desabrigadas ou isoladas.

Em nota oficial e por meio de suas redes sociais, a Paróquia expressou profundo agradecimento às entidades participantes, voluntários e comerciantes que fortaleceram o projeto. O Pároco Pe. Leonilson Brandão, C.Ss.R, e os redentoristas destacaram que a fé continuará a inspirar ações sociais, consolidando a força da comunidade na realidade em que está inserida.

Em conta com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, a igreja cedeu as imagens da ação. Confira!