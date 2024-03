Imagens mostram sobreviventes de queda de avião sendo resgatados com corpos queimados

Imagens enviadas à reportagem do ContilNet mostram três dos cinco sobreviventes que estavam a bordo do avião que caiu na manhã desta segunda-feira (18), em Manoel Urbano, no interior do Acre.

Com roupas rasgadas e hematomas espalhados pelo corpo, ambos foram retirados do local, caminhando sem muita dificuldade.

Informações extraoficiais apontam que dois médicos estavam no voo. A terceira vítima foi levada ao hospital com urgência e teve o corpo quase todo queimado. A vítima fatal foi o empresário Hoyle, peruano radicado no Acre, com família residindo em Sena Madureira.

VEJA O VÍDEO: