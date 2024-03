URGENTE: avião cai e explode no interior do Acre; veja o vídeo e imagens da tragédia

Um avião de pequeno porte acaba de cair próximo à pista de pouso de Manoel Urbano, no interior do Acre. O monomotor tinha como destino a cidade de Santa Rosa do Purus.

A informação foi enviada à reportagem do ContilNet com exclusividade. Um vídeo gravado minutos após o ocorrido mostra muita fumaça no local.

Informações apontam para 6 pessoas gravemente feridas e uma morta – sendo a vítima fatal o empresário Sidney Estuardo Hoyle Vega. Várias ambulâncias a agentes policiais foram enviados ao local.

CONFIRA: