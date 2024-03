Internado, Faustão passa por embolização após transplante de rim

Nesta quinta-feira (14/3), Faustão passou por um processo de embolização após um transplante de rim. O procedimento serve para resolver questões linfáticas que estavam atrasando sua recuperação. As informações são do colunista Lucas Pasin, do UOL.

Para nós, leigos no assunto, a embolização se dá por meio de um cateter que, após acesso pela virilha ou braço, chega aonde a doença está e leva o material específico para a realização da intervenção no ponto exato. É minimamente invasiva e, no caso do apresentador, realizado no interior do sistema linfático, permitindo uma oclusão do vaso lesionado.

Desde o dia 26 de fevereiro, o apresentador está em observação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o boletim médico, divulgado pelo jornalista, o órgão ainda não entrou em funcionamento, embora o transplante tenha sido bem-sucedido. Há seis meses, Fausto Silva recebeu um novo coração, já que sofria de insuficiência cardíaca.