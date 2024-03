Joelma se manifesta após ter passaporte apreendido por dívida

De acordo com a nota, a cantora está tomando as medidas necessárias para solucionar a situação. “Joelma lamenta profundamente a existência dessas dívidas, oriundas de uma gestão inadequada durante uma fase de sua carreira que preferiria esquecer”, explica.

Joelma disse que está buscando solucionar o problema o mais rápido possível. “Está empenhada em negociar e saldar todas as dívidas da administração anterior, isentando-se de qualquer responsabilidade, mesmo que solidária, e responsabilizando os verdadeiros responsáveis por tais pendências”, disse.

Por fim, a cantora ainda agradeceu o apoio de seus fãs e diz que segue “tranquila e feliz, focada em sua carreira e no bem-estar de sua equipe e admiradores”.

Confira, na íntegra, a nota dos advogados de Joelma:

“Diante dos recentes acontecimentos envolvendo o nome da renomada cantora Joelma Mendes, o Urbano Vitalino Advogados, escritório que a representa, vem a público esclarecer importantes aspectos no que diz respeito à restrição judicial de seu passaporte devido a dívidas trabalhistas.

Desde logo, informamos que, em menos de 48 horas, a referida decisão que restringia judicialmente o direito de ir e vir de Joelma Mendes foi revertida após comprovação cabal de que tais débitos não têm relação direta com a artista. A dívida em questão remonta a um período da carreira da banda em que Joelma não exercia qualquer controle sobre a administração financeira.

Joelma lamenta profundamente a existência dessas dívidas, oriundas de uma gestão inadequada durante uma fase de sua carreira que preferiria esquecer. No entanto, ela está tomando todas as medidas necessárias para resolver essa situação de maneira justa e eficaz. Está empenhada em negociar e saldar todas as dívidas da administração anterior, isentando-se de qualquer responsabilidade, mesmo que solidária, e responsabilizando os verdadeiros responsáveis por tais pendências.

Apesar dos contratempos, Joelma expressa sua gratidão pelo apoio inabalável de seus fãs e pela confiança em sua nova assessoria jurídica. Segue tranquila e feliz, focada em sua carreira e no bem-estar de sua equipe e admiradores.

Agradecemos a compreensão e o respeito neste momento”.