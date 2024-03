Segundo a Prefeitura de Taboão da Serra, a mãe tem outros três filhos além da vítima de maus tratos.

A administração municipal afirma que o conselho tutelar entregou o garoto de 3 anos ao pai, que compareceu ao 1º DP. “As outras três crianças ficaram sob os cuidados da avó materna, já que se tratavam de pais diferentes”, diz a prefeitura.Sobre a guarda das quatro crianças, o Ministério Público de São Paulo e a Justiça deverão tomar uma decisão a partir do relatório do conselho tutelar e do boletim de ocorrência.