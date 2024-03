Mãe e esposa de assassino o denunciam à polícia após garis encontrar corpo de mulher enrolado em lençóis

Uma equipe de garis encontrou uma mulher morta e enrolada em lençóis, em uma vala na Avenida JK, no município de Alta Floresta do Oeste (RO), nesta semana. A vítima foi identificada como Luciana Monteiro Amorim.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, trabalhadores de coleta de lixo da cidade informaram à Polícia Militar que tinham encontrado o corpo de uma pessoa enrolado em um pano. O perito, ao chegar no local, constatou que o corpo era de Luciana, uma usuária de drogas que vivia em situação de rua.

Durante os procedimentos de perícia, a PM recebeu uma ligação de uma senhora informando que seu filho era o autor do crime. Os policiais foram até a residência da mãe do suspeito e mostraram os lençóis onde a vítima foi encontrada enrolada. A mulher confirmou que os pertences eram de seu filho.

A esposa também confirmou que o marido cometeu o crime. A mulher contou que o seu esposo e o amigo, aplicaram um “mata-leão” na vítima e desmaiaram ela como uma “tijolada”.

Ainda de acordo com depoimento da testemunha, os dois homens teriam esfaqueado Luciana na região do pescoço, enrolado o corpo no lençol e jogado na vala onde ela foi encontrada pelos garis no dia seguinte.

Após a equipe da PM identificar várias marcas de sangue na casa, a Perícia Técnica foi acionada para realizar procedimentos técnicos.