Massa de ar seco mantém tempo estável em Rondônia, apesar de instabilidades em algumas regiões

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) alerta que a massa de ar seco persiste no Centro-Oeste do Brasil, influenciando o clima na região sul da Amazônia, incluindo Rondônia.

Para esta sexta-feira (01), espera-se um dia predominantemente ensolarado e quente em Rondônia. Contudo, algumas áreas, como a capital, os Vales do Mamoré, Guaporé e Jamari, a Ponta do Abunã, o Baixo Madeira e o Nordeste do estado, podem registrar céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e a noite.

Nas demais regiões rondonienses, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com ocorrência de pancadas isoladas de chuva e trovoadas à tarde.

As temperaturas em Porto Velho devem variar entre 24°C e 32°C, enquanto em Castanheiras os termômetros oscilarão entre 23°C e 33°C. Já em Cerejeiras, espera-se céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas, com mínima de 22°C e máxima de 33°C.