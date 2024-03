Médica esclarece processo de reabilitação de Claudia Alencar

Depois de mais de 3 meses internada na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio, Claudia Alencar foi para uma unidade especializada em reabilitação, a Placi Cuidados Extensivos Barra. A atriz foi diagnosticada com uma infecção bacteriana e chegou a ficar em estado grave.

Para saber mais informações sobre o estado de saúde de Claudia, a coluna Fábia Oliveira betu um papo exclusivo com a Gerente Médica do Placi Cuidados Extensivos Barra, Priscilla Ferreira, para te contar detalhes da recuperação da atriz, que ficou conhecida pelo papel de Laura, na novela Tieta.

Aos 73 anos, a famosa ficou hospitalizada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) desde o dia 17 de dezembro. De acordo com o último boletim médico da Clínica São Vicente, Alencar apresentou “uma síndrome miofascial pós infecção sistêmica, onde a coluna vertebral foi afetada com componente nevrálgico”, mas apresentava melhoras e já havia retomado os movimentos para caminhar.

Confira a entrevista exclusiva:

Quais são os cuidados e procedimentos que a Claudia está fazendo agora?

Claudia está sob os cuidados de um time interdisciplinar com médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, nutricionista e enfermagem em uma jornada de reabilitação motora.

Depois de tanto tempo hospitalizada, o que é mais importante nesse momento pra que ela se recupere?

Após uma internação hospitalar prolongada, a nossa função será direcionar um olhar individualizado multiprofissional para o processo de reabilitação visando ganho de força muscular e aquisição de independência funcional a partir de um controle de dor adequado.

Clinicamente como ela está?

Está acordada, conversando, participando ativamente das atividades de reabilitação propostas, com excelente desempenho. Já é capaz de caminhar com supervisão.

Qual é a expectativa de alta médica?

Prevê-se um prazo de até 30 dias, podendo ser menor, conforme velocidade de recuperação.

Após a alta, ela já poderá voltar as atividades normais?

Espera-se que após a alta hospitalar, Claudia terá readquirido sua independência para atividades diárias e, progressivamente, retornará as atividades habituais.